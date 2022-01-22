22 Oca 2022 - 15:18- Eğitim G: 22 Oca 2022 - 15:20

Üniversite sınavlarına ve özel eğitime kar engeli

İlimizde etkisini göstermeye başlayan kar sonrasında oluşabilecek olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak Kocaeli Üniversitesi’nde hafta sonu yapılacak sınavlar ertelendi
Üniversite sınavlarına ve özel eğitime kar engeli mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında kar yağışı Kocaeli’de etkisini göstermeye başladı. Bu doğrultuda, kar yağışının oluşturabileceği olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak alınan karar neticesinde Vali Seddar Yavuz, özel eğitim veren rehabilitasyon merkezleri ile kreşlerde eğitime 2 gün ara verildiğini, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ise üniversitede dün ve bugün yapılacak sınavların ertelendiğini sosyal medyadan duyurdu.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR

Vali Yavuz, sosyal medyadan paylaştığı gönderide, “Olumsuz hava şartları ile buzlanma ve don olayları sebebiyle ilimiz genelinde hizmet veren Rehabilitasyon Merkezleri ve kreşlerin faaliyetleri 22 Ocak Cumartesi ve 23 Ocak Pazar günleri için iki gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür” ifadelerine yer verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ise sosyal medyasında, “Sevgili öğrenci kardeşlerim, ilimizdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Üniversitesi’nde yapılacak olan hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tüm sınavlar ileriki bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerini kullandı.
# eğitim

22 Oca 2022 - 15:18 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.497.662 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel’de 9 bin 770 öğrenci tatile çıktı mask
Karamürsel’de 9 bin 770 öğrenci tatile çıktı
Gölcük’te öğrenciler karnelerini protokolden aldı mask
Gölcük’te öğrenciler karnelerini protokolden aldı
KASKF Ve Bilgi Küpü’nden Örnek Proje mask
KASKF Ve Bilgi Küpü’nden Örnek Proje
Artan vakalar sonrası yarıyıl tatili uzatılacak mı? mask
Artan vakalar sonrası yarıyıl tatili uzatılacak mı?
GEBKİM ve GTÜ İşbirliği protokolü imzaladı mask
GEBKİM ve GTÜ İşbirliği protokolü imzaladı
Bilgi Köprüsü bursluluk sınavına büyük ilgi mask
Bilgi Köprüsü bursluluk sınavına büyük ilgi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL