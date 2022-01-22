Donanma İlkokulu’nda okuma coşkusu

Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Donanma İlkokulu 1/F sınıfı öğrencileri yarıyıl tatili öncesi muhteşem bir gösteriye imza attı. Donanma İlkokulu çok amaçlı eğitim salonunda gerçekleşen ve sınıf öğretmeni Kübra Sıcak öncülüğünde, “Ben Okuyorum” konulu okuma bayramına, Okul Müdürü Ali Demir’in yanı sıra sınıf temsilcileri Burcu Turgut, Hanife Öznazlı, Gülhanım Bandırma ile veliler katıldı.

7 BÖLÜMDEN OLUŞTU

Minik öğrencilerin büyük özenle hazırladıkları program 7 bölümden oluştu. Sınıf öğretmeni Sıcak, program öncesi gösteride emeği geçenlere ve tüm öğrencilerine başarılar diledi. Bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan velilere de ayrıca teşekkür etti. Okul Müdürü Ali Demir, başarılı çalışmalarından dolayı sınıf öğretmeni ile tüm öğrencilerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Miniklere madalya ile çeşitli hediyelerin verilmesi ile birlikte kesilen pastayla etkinlik sona erdi.