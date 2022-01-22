Doç.Dr.Orhan Fındık kendi yerinde hizmet verecek

27 yıllık devlet hizmetinden sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden emekli olan ilimizin önemli doktorlarından olan Doç.Dr.Orhan Fındık, Varis Tedavi Merkezi ismini verdiği muayenesini bugün düzenlediği tören ile açtı. Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi No:44 adresinde T.E.M İş Merkezi’nde bulunan muayenehanenin açılışına pek çok isim katıldı. Varis Tedavi Merkezi, varis hastası olan vatandaşların çözüm adresi olacak.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gerçekleşen açılış törenine Avrupa Birliği Eski Bakanı Ali Haydar Konca, İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca, Saraybahçe Belediye Eski Başkanı Halil Vehbi Yenice, Kocaeli Tabipler Odası Başkanı Ömer Ardaman, Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve çok sayıda sevdikleri katıldı.

"HİZMETİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kurdale kesimi öncesi söz alan Doktor Orhan Fındık bütün katılımcılara teşekkür etti. Fındık, "Bu kış günü buraya geldiniz. Sevginizi gösterdiniz. Çok duygulandım. İyi ki varsınız. Burası neticede bir muayenehane. 27 yıl kamu hizmeti yaptım. Hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hekimin kaderi bu. Kutuplaşmanın olmadığı, herkesin birbirini sevdiği ve ihtiyacının olduğu bir dünya olsun. Birbirimizi sevelim. Spor, dini konular ve siyaset için birbirimizi kırmayalım. Sevgi ve saygıyı hiç ihmal etmeyelim. Siyasileri biz yönlendirelim. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’DE SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERECEĞİM”

Yeni muayenehanesi ile ilgili konuşan Fındık, “Bu konuda Kocaeli ve çevresinde büyük bir eksiklik var ben bunu dolduracağım. Varis’in iş gücü kaybında da büyük bir sorun. Yorgunluk, ağrı, güçsüzlük, krampların en büyük nedenlerinden biri varis hastalığı. Birincisi bu, bahar ve yaz aylarında bayanlar için estetik açısından da çok büyük bir sıkıntı. Merkezimiz bu konuda ağırlıklı olarak çalışacak. Neticede ben kalp damar cerrahı olduğum içim beni ilgilendiren özellikler kalp ve damar hastalarına da yardımcı olmaya çalışacağım. Şuan benimle birlikte yönetici asistanım var. Kocaeli’de bu sorunu ben büyük ölçüde gidereceğime inanıyorum” dedi.

DOÇ. DR. ORHAN FINDIK KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini İzmit ve Gölcük de tamamlandı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil servisinde yaklaşık 7 yıl görev yaptı. Yükseköğrenimini, Ankara Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Maltepe Üniversitesinde tamamlandı. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas ve araştırma Hastanesinde 3 yıl çalıştıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi ve daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. Kocaeli’de kamuda ilk açık kalp ameliyatı yapan ekibin içinde yer aldı. Kocaeli’de, kalp ve damar cerrahisi alanında tıkalı veya genişleyen damarlarda ilk endovasküler (Balon, stent) işlemi, kök hücre işlemini gerçekleştirdi. Toplumumuzda en önemli iş kaybına neden olan varis hastalığında da lazer ve radyofrekans işlemini Kocaeli’de gerçekleştiren ilk hekim oldu.