Aksu resmen aday

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe başkanlığı için parti binası önünde adaylığını açıklayan Anıl Aksu, delegelerin ve kendisini destekleyenler ile bir araya geldi. Karamürsel’de doğduğunu ve büyüdüğünü açıklayan Aksu, “1988 yılında Karamürsel’de doğdum büyüdüm, Karamürsel’de kendimize ait mimarlık mühendislik şirketinde mimarlık yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 2019 yerel seçimlerinde meclis adayıydım, ardından gelen kongre ile birlikte yönetim kurulu üyesi oldum. Örgütümüzün isteği ve desteği ile ilçe başkanı adayı olarak karşınızdayım. Hepinizin bildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel İlçe örgütünden istifa eden yönetim kurulu üyelerimizle bir sürece girdik. Bu süreci partimizin ilkelerini ve ideolojisini gözeterek, kibarlık, dostluk ve anlayışla sürdürmek için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bizim en büyük gayemiz ilçe örgütümüzü aktif hale getirmektir. Bizim tek gayemiz ilçe örgütümüz ve genel merkezimizle uyum içinde çalışıp, partimizin sahalara hızlı bir şekilde dönüşünü sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“ADAYLIĞIMI SAYGIYLA BEYAN EDER”

Açıklamalarını sürdüren Aksu, “Hiç kuşkunuz olmasın, partimiz hem genelde hem de yerelde birinci parti olacaktır. Bu ortak hedef doğrultusunda hiç kimseye kızmadan, küsmeden ve üzmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu hareketin adı algı yaratılmak istenen “Darbe” kelimesi ile hiçbir şekilde bağdaşamaz. Yaptığımız bu hareket şahıslara karşı değil, Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıllardır Karamürsel’de halkın partisi olarak görmeyi kabul etmeyip, dar bir alana sıkıştırmaya çalışmış ve birçok partilimizi bu sebeple kırmış, uzaklaştırmış, oluşturdukları vesayeti kendi aralarında verasete dönüştürmüş, halk partisini halktan uzaklaştırmaya çalışan düşünce yapısına karşıdır. Tüm bu düşünceler doğrultusunda kamuoyuna adaylığımı saygıyla beyan eder, gerçek tecrübe sahibi ve tevazudan sebep geri duran akil ağabeylerimizi, ablalarımızı ve örgütümüzü güneşli günlere taşımak için Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş sağduyulu tüm partililerimizi omuz omuza çalışmaya davet ederim” dedi.