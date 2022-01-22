Kocaeli'de kar kalınlığı 20 cm’ye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; 23.01.2022 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.
Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
KARADENİZ’DE YAĞIŞ VE ÇIĞ UYARISI
Karadeniz’de ise 23.01.2022 Pazar günü Tokat ve Amasya ile Ordu’nun 200 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun (20 cm uzeri) kar yağışı bekleniyor.
Yoğun kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.