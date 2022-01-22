22 Oca 2022 - 17:58- Gündem G: 22 Oca 2022 - 18:00

Kocaeli'de kar kalınlığı 20 cm’ye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde kar yağışının etkili olacağını ve kar kalınlığının 20 cm'ye kadar ulaşabileceğini duyurdu.
Kocaeli'de kar kalınlığı 20 cm’ye ulaşacak mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; 23.01.2022 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KARADENİZ’DE YAĞIŞ VE ÇIĞ UYARISI

Karadeniz’de ise 23.01.2022 Pazar günü Tokat ve Amasya ile Ordu’nun 200 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun (20 cm uzeri) kar yağışı bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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22 Oca 2022 - 17:58 Kocaeli- Gündem

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