İşte bugünkü vefat ve vaka sayısı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Ocak verilerine göre, 417 bin 161 test yapıldı.

Son 24 saatte, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Bugün 89 bin 926 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 184 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN İSTANBUL UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 21 Ocak verilerine göre, dün 416 bin 453 test yapılmıştı. Dün, 72 bin 555 vaka tespit edilirken, 181 kişi hayatını kaybetmiş ve 87 bin 192 kişi sağlığına kavuşmuştu.