Arkadaşını sırtından vurarak öldürüp kaçtı

Olay, Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 arkadaş akşam saatlerinde bir araya geldi. Sohbet esnasında 4 kişilik grupta iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu henüz kim olduğu öğrenilemeyen şahıs silahı ile 35 yaşındaki arkadaşı Tufan Korkmaz’a bir el ateş etti. Ardından ateş eden şahıs olay yerinden hızla kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Korkmaz sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tufan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde bulunan diğer 2 arkadaşı ise gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Olay, Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 arkadaş akşam saatlerinde bir araya geldi. Sohbet esnasında 4 kişilik grupta iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu henüz kim olduğu öğrenilemeyen şahıs silahı ile 35 yaşındaki arkadaşı Tufan Korkmaz’a bir el ateş etti. Ardından ateş eden şahıs olay yerinden hızla kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Korkmaz sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tufan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde bulunan diğer 2 arkadaşı ise gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.