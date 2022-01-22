22 Oca 2022 - 23:11- Gündem G: 22 Oca 2022 - 23:14

Balıkesir'deki deprem Kocaeli'de de hissedildi!
Balıkesir'deki deprem Kocaeli'de de hissedildi! mask

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Dursunbey'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

22 Oca 2022 - 23:11 - Gündem

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