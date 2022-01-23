Sokakta yaşayan patili dostları İzmit Belediyesi yalnız bırakmıyor

İzmit sınırlarında doğal yaşam ortamında bulunan canlıların yaşamlarını daha sağlıklı ve kaliteli sürdürebilmesi için çeşitli uygulamalarla yanlarında olan, halkın bakımlarıyla ilgili sorumluluk alması için teşvik edici uygulamalar geliştiren İzmit Belediyesi kar yağışının etkisini sürdürdüğü soğuk kış günlerinde de patili dostları yalnız bırakmıyor. Yıl boyunca şehrin birçok noktasında sokak hayvanlarını besleyen, bakımlarıyla ilgilenen vatandaşlara mama desteği veren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bu kez doğanın beyaza büründüğü günlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların imdadına yetişiyor.

KIŞ GÜNÜ DE AÇ KALMIYORLAR

Sokak hayvanlarının dondurucu soğuktan korunmaları için vatandaşları teşvik eden ve baraka, garaj, depo, merdiven boşluğu gibi bakıldıkları alanların temizliğini üstlenen İzmit Belediyesi donma tehlikesinin yanı sıra patili dostların aç kalmasına da izin vermiyor. Veteriner işleri müdürlüğüne bağlı birçok ekip, İzmit’in farklı bölgelerindeki sokak hayvanlarını doğal ortamlarında besliyor. Sokak hayvanlarını doyurarak halkı da dolaylı olarak olumsuz durumlardan sakınan İzmit Belediyesi her gün şehir merkezi ve kırsaldaki onlarca noktada ve yerleşim yerleri dışında sokak hayvanlarını korumaya devam ediyor.

“DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Sene içinde sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin aşılamalarını, hastalıkları halinde tedavilerini gerçekleştiren ve mobil araç patibüs ile tüm şehri gezerek yerinde takiplerini yapan İzmit Belediyesi’nin veteriner işleri müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, “Yaz aylarında nasıl ki patili dostlarımızın aç ve susuz kalmasına izin vermiyorsak kışın da daha da ağırlaşan yaşam koşullarında sokak hayvanlarına bakmayı sürdürüyoruz. Patili dostlarımızın kış şartlarında açlıktan veya donarak yaşamlarını yitirmelerine izin veremeyiz. Halkımızın da destekleriyle şehrimizin her yerinde sokak hayvanlarımızın yanındayız. Her gün onlarca noktada patili dostlarımızı beslemeye devam edeceğiz” dedi.