Bir ilçede yangın paniği! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Karamürsel Kayacık Mahallesi Nilüfer Sokak'ta iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangından korunmak için balkona çıkan M.K, Ö.K. ve E.K, itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.