23 Oca 2022 - 09:48- Asayiş G: 23 Oca 2022 - 09:53

Bir ilçede yangın paniği! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bir ilçede yangın paniği! 3 kişi hastaneye kaldırıldı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel Kayacık Mahallesi Nilüfer Sokak'ta iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangından korunmak için balkona çıkan M.K, Ö.K. ve E.K, itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, kocaeli haber, Kocaeli haberleri, Gölcük, kocaeli gazete haber, Kocaeli Gazete, kocaeli gündem, Başiskele, kocaeli manset-haber, İzmit, kocaeli manset, kocaeli flas haber, Kartepe, kocaeli son dakika, Gebze, Darıca, son dakika haberleri, kocaeli guncel haberler, Körfez, , Çayırova, Dilovası, sağlık, Sokak

23 Oca 2022 - 09:48 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.485.808 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon mask
Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon
Hemşire Ömür Erez cenazesi Kocaeli'ye gönderildi! mask
Hemşire Ömür Erez cenazesi Kocaeli'ye gönderildi!
Biri nöbet tuttu, diğeri çaldı mask
Biri nöbet tuttu, diğeri çaldı
24 saattir haber alınamıyordu, cansız bedeni evinde bulundu mask
24 saattir haber alınamıyordu, cansız bedeni evinde bulundu
Emin Saka vefat etti mask
Emin Saka vefat etti
Dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanık yargıda mask
Dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanık yargıda
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL