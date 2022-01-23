Karşıyaka'da 2+1 daire mahkemeden satılık

Taşınmazın Özellikleri : İzmir ili Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi 45 Ada 19 Parsel 5 katlı A ve B Bloklu 2 adet betonarme Apt. A.Blok Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölüm. Dairenin alanı yaklaşık 60 m2. Dir. Daire 2+1 olup salon, 1 oda salona açık mutfak,banyo+tuvalet, antre, hol balkon bölümlerinde meydana gelmektedir. Sobalı dairedir. Belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden istifadelidir. Karşıyaka ana ve alaybey semt çarşısına, Karşıyaka merkezine yakın konumdadır. Alaybey izbanına,Karşıyaka vapur iskelesine yakın konumdadır. Ancak eski, 2+1 zemin kat bir dairedir.

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