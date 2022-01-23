Karşıyaka'da 2+1 daire mahkemeden satılık

Taşınmazın Özellikleri : İzmir ili Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi 45 Ada 19 Parsel 5 katlı A ve B Bloklu 2 adet betonarme Apt. A.Blok Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölüm. Dairenin alanı yaklaşık 60 m2. Dir. Daire 2+1 olup salon, 1 oda salona açık mutfak,banyo+tuvalet, antre, hol balkon bölümlerinde meydana gelmektedir. Sobalı dairedir. Belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden istifadelidir. Karşıyaka ana ve alaybey semt çarşısına, Karşıyaka merkezine yakın konumdadır. Alaybey izbanına,Karşıyaka vapur iskelesine yakın konumdadır. Ancak eski, 2+1 zemin kat bir dairedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.