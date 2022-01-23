23 Oca 2022 - 10:00- Gündem G: 23 Oca 2022 - 10:02

Yeni orman yolu yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yeni orman yolu yaptırılacak
Yeni orman yolu yaptırılacak mask

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Çayhisar Orman İşletme Şefliği 310 kod nolu Yeni Orman yolu yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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23 Oca 2022 - 10:00 - Gündem

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