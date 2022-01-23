23 Oca 2022 - 10:01- Gündem G: 23 Oca 2022 - 10:05

Kırtasiye malzemesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kırtasiye malzemesi alınacak

23 Oca 2022 - 10:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.485.808 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yeni orman yolu yaptırılacak mask
Yeni orman yolu yaptırılacak
Karşıyaka'da 2+1 daire mahkemeden satılık mask
Karşıyaka'da 2+1 daire mahkemeden satılık
Aygün, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu mask
Aygün, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
İzmit köylerinde karne hediyeleri İzmit Belediyesi’nden mask
İzmit köylerinde karne hediyeleri İzmit Belediyesi’nden
Kartepe’de okula Başkan Kocaman’la ara verildi mask
Kartepe’de okula Başkan Kocaman’la ara verildi
Karnelerini alan çocuklar, karla oynayarak stres attı mask
Karnelerini alan çocuklar, karla oynayarak stres attı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL