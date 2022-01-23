Her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışı sonrasında adeta beyaza bürünen İlimtepe, vatandaşların uğrak noktası oldu. Dik yokuşlarda vatandaşlar kayak keyfi yaşarken, kimi aileler ise ateş yakarak keyiflerini ikiye katladı. Kartepe’den görüntülerin yaşandığı İlimtepe’de vatandaşlar bol bol da fotoğraf çektirdi. Körfez Belediyesi kar timlerinin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla bölgeye giden Başkan Şener Söğüt de eğlenceye ortak oldu. Başkan Söğüt, gençlerle ve büyüklerle sohbet etti, çocuklarla da kartopu oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı İlimtepe’de vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Söğüt, davet sonrasında ateş başında sohbete de katıldı.
23 Oca 2022 - 10:13- Gündem Güncelleme: 23 Oca 2022 - 10:15
İlimtepe'de kar keyfi
Okulların tatile girmesine bir de hafta sonu eklenince İlimtepe’de Kartepe’yi aratmayan görüntüler oluştu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de İlimtepe’de yol çalışmalarını incelerken, ailelerin kar keyfine ortak oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.