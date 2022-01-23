23 Oca 2022 - 10:13- Gündem G: 23 Oca 2022 - 10:15

İlimtepe'de kar keyfi

Okulların tatile girmesine bir de hafta sonu eklenince İlimtepe’de Kartepe’yi aratmayan görüntüler oluştu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de İlimtepe’de yol çalışmalarını incelerken, ailelerin kar keyfine ortak oldu.
İlimtepe'de kar keyfi mask

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışı sonrasında adeta beyaza bürünen İlimtepe, vatandaşların uğrak noktası oldu. Dik yokuşlarda vatandaşlar kayak keyfi yaşarken, kimi aileler ise ateş yakarak keyiflerini ikiye katladı. Kartepe’den görüntülerin yaşandığı İlimtepe’de vatandaşlar bol bol da fotoğraf çektirdi. Körfez Belediyesi kar timlerinin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla bölgeye giden Başkan Şener Söğüt de eğlenceye ortak oldu. Başkan Söğüt, gençlerle ve büyüklerle sohbet etti, çocuklarla da kartopu oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı İlimtepe’de vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Söğüt, davet sonrasında ateş başında sohbete de katıldı.
# Kartepe

23 Oca 2022 - 10:13 - Gündem

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