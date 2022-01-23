23 Oca 2022 - 11:10- Gündem G: 23 Oca 2022 - 11:17

Kocaeli'de kar yağışı; D-100’de ulaşım yavaşladı

Kocaeli'de etkisi artıran kar yağışı, D-100 kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi kısalırken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kocaeli'de kar yağışı; D-100’de ulaşım yavaşladı mask
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​Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kentin büyük bölümü karla kaplanırken, D-100 karayolunda görüş mesafesinin düşmesi ile ulaşım yavaşladı. Sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kentin birçok noktasında da buzlanan ve karla kaplanan yollarda kazalar meydana geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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23 Oca 2022 - 11:10 Kocaeli- Gündem

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