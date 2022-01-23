Kocaeli'de kar yağışı; D-100’de ulaşım yavaşladı

​Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kentin büyük bölümü karla kaplanırken, D-100 karayolunda görüş mesafesinin düşmesi ile ulaşım yavaşladı. Sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kentin birçok noktasında da buzlanan ve karla kaplanan yollarda kazalar meydana geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.