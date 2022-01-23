Gençlerin gol düellosunda kazanan yok! “2-2”

Kocaelispor Elit U-17 takımı deplasmanda Karagümrükspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 sona erdi. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaparken maçta centilmenlik ön plandaydı.

Elit Akademi Ligi U-17 2. Grup’ta mücadele eden Kocaelispor’un bu haftaki rakibi Karagümrükspor’du. İstanbul Fatih’te yer alan Yenikapı Stadı’ndaki maç baştan sona çekişme içinde geçti. Maç öncesi Kocaelispor Covid şoku yaşadı. Takımın asları, golcü Enes Kuşçu, ön libero Nihat Üçüncü, orta saha oyuncusu Eren Ocaklı ve sağ bek İbrahim Baki’nin testleri pozitif çıktı, diğer sağ bek Samet Çifçi ve Yağız da sakatlıkları nedeni ile forma giyemedi.

JENERİKLİK GOL!

Önemli 6 futbolcusundan sahaya çıkan, maç içinde de iki futbolcusunu sakatlıklar nedeni ile oyundan çıkarmak kalan Kocaelispor öne geçen taraftı. Savunmasından çok iyi ve akıllı çıkan yeşil siyahlılarda Yusuf Mutlu ceza sahası içindeki tek hareketi ile iki rakibinden topu kurtardı ve Enes Karabulut’a pas verdi. Enes de sol ayağının için ile topu tavana göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

ÇIKARKEN YAKALANDIK

Golden sonra da iyi oynamaya devam eden Kocaelispor orta sahada top kaybetti. Karagümrük ekibinin etkili ofans oyuncuları topu iyi paylaştı ve top son olarak Selim Toomaj’a geldi. Genç futbolcu kaliteli bir vuruş sonrası sol köşeden topu ağlara gönderdi. İlk yarının son bölümlerinde ise Kocaelispor ikinci kez öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada, normalde kanat oyuncusu olan ancak Enes’in yokluğunda santrfor olarak sahaya çıkan, ilk golün de pasını veren Yusuf Mutlu şık bir dokunuşla skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı da bu sonuçla sona erdi.

İKİ TAKIM DA İYİ MÜCADELE ETTİ

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da topla daha çok oynayan takım Karagümrükspor’du ancak hayli eksik oynayan ve haddini bilen Kocaelispor’un da etkili çıkışları ikinci 45 dakikada da devam etti. Tempolu, mücadeleci ve zevkli geçen maçta Kocaelispor Bedirhan ve Yusuf ile etkili olmak istedi. Karagümrük ise iki pozisyonda kaleci Emirhan’ı geçemedi.

HAKEM ERDİNÇ ZENGİ HAYAL ETTİ!

Bitime 5 dakika kala hakem Erdinç Zengi faul olmayan pozisyonda ev sahibi ekip lehine serbest vuruş kararı verdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topa son olarak ikinci yarıda oyuna giren Seyit Han dokundu. Bu top iki Kocaelisporlu futbolcunun arasından filelerle buluştu skor 2-2’ye geldi.

ERDEM ZORU BAŞARDI!

Kalan sürede Kocaelispor Erdem, Gence ve Yusuf ile net goller kaçırdı. Özelikle Erdem’in pozisyonu saç baş yoldurdu. Uzatma anlarında da gol sesi çıkmadı ve kora kor geçen maç 2-2 sona erdi. Bu beraberliğin ardından Kocaelispor 9 maç sonunda puanını 17’ye çıkardı ve haftayı üçüncü sırada tamamladı. Karagümrük ekibi ise puanını 14 yaparak dördüncü sırada yer aldı. Kocaelispor bir sonraki maçını lider Eyüpspor ile 29 Ocak’ta Vinsan’da oynayacak.

Erdem ÖVÜÇ - İstanbul

ELİT U-17 2. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.EYÜPSPOR

10

7

0

3

27

18

21

2.BEŞİKTAŞ A.Ş.

9

6

1

2

31

13

19

3.KOCAELİSPOR

9

5

2

2

16

15

17

4. KARAGÜMRÜK

10

3

5

2

13

14

14

5. BAŞAKŞEHİR

9

4

1

4

14

10

13

6.TUZLASPOR

8

1

1

6

9

23

4

7.İSTANBULSPOR

9

0

2

7

8

25

2



ELİT U-16 2. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

22

1.BEŞİKTAŞ

8

7

1

0

26

6

22

2.EYÜPSPOR

10

5

3

2

11

10

18

3. KARAGÜMRÜK

10

3

4

3

14

12

13

4.KOCAELİSPOR

8

3

4

1

13

12

13

5.İSTANBULSPOR

9

3

2

4

9

9

11

6. BAŞAKŞEHİR

9

2

2

5

12

17

8

7.TUZLASPOR

8

0

0

8

2

21

0