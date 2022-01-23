Yine gündemdeydik!

Son oynanan ve 3-0 kaybedilen Samsunspor maçı ve Mustafa Reşit Akçay’ın beklenen istifasının ardından ülke gündeminde ilk sırada Kocaelispor yer aldı. Twetter o saatlerde en fazla etkileşimi Kocaelispor ve Mustafa Reşit Akçay’dan aldı.