“Yahudi’nin saltanatı devam etsin diye faiz ödeniyor”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, partisinin İzmit İlçe Teşkilatının programına katılmak için bugün Kocaeli’ye geldi. İzmit MÜSİAD sosyal tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen Emanetoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Mehmet Aras’ın da katıldığı toplantıda 60 kişilik Yeniden Rafah Partisi İzmit İlçe yönetimi tam kadro katıldı.

“BU ÜLKE GEÇMİŞİNİ ÇOK İYİ BİLMELİ”

Toplantının ilk konuşmasını Programın ev sahibi Yeniden Refah Partisi İzmit ilçe Başkanı Musa Kahya gerçekleştirdi. Mesuliyetlerinin ağır olduğunu belirten Kahya, “Dr. Fatih Erbakan ile birlikte milyonlarca memleket evladına Erbakan’ca duruşumuz ile umut olmaya, merhem olmaya, çare olmaya geliyoruz. Biz Türkiye'yi biliyoruz. Çünkü biz milletimiz için varız. Bir ülke, geleceğe ait doğru programlar, planlar yapabilmesi için geçmişini çok iyi bilmelidir. Bu geçmiş ülkenin siyasi tarihi olabileceği gibi, sosyo ekonomik geçmişi de olabilir. Partilerde ülke idaresine talip olduklarından, ülke ile ilgili her konuda geçmişe ait verileri toplamak ve geleceğe ait siyasi, sosyal, ekonomik başta olmak üzere birçok konuda plan program yapmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİ UYARMAYI HEDEFLİYORUZ”

19 yılda ekonomik yangının söndürülemediğini belirten Kahya, “İktidarda 19 yılını tamamlayan mevcut hükümet ülkedeki ekonomik yangını maalesef söndürememiştir. Tencere boş, mutfaklar yangın yeri. İnsanlar işsiz, mutsuz ve çaresizdir. Bizler diyoruz ki Türkiye'yi biliyoruz. Çare Yeniden Refah'ta, çare Milli Görüş'te. Biz 81 ilimizde yüzlerce Refah projesi ile kalkınan bir Türkiye diyoruz. Bizler milli kaynak paketlerimizle, ülkemizin sorunlarını çözebileceğimiz için milletimiz için biz varız diyoruz. Bizler ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde siyasi parti olarak hep tenkit etmeyip, çareler üreten bir parti olmayı hedefledik. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, yapılan güzel işleri takdir etmeyi, yanlış yapılan veya hiç yapılmayan konularda mevcut hükümeti uyarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“BURADAKİ 60 KİŞİ DAHA İYİ YÖNETİR”

İlçe Başkanı Kahya’nın ardından YRP İl Başkanı Mehmet Aras söz aldı. Çalışmalarının amacını anlatan Aras, “60 kişilik İzmit İlçe yönetimi tam kadro burada. Bu kadroyu Ankara’ya götüreyim bakanlar kuruluna oturtayım daha iyi yönetir. 116 siyasi parti olmasına rağmen neden biz buraya koltuk? 20 yıldır bu ülkede Yunanistan’ın nüfusu kadar işsizliğimiz arttı. Cinayetler arttı, fuhuş arttı. Dindar nesil diyorlardı bir de. Uyuşturucu arttı, dertler arttı. Adil yönetim için çalışıyoruz. Bu adaletsizliktir. Biz gelirsek dağdaki çoban da saraydaki da aynısını yiyecek. Hocam yüzde yüz zammı arsızların namussuzların hortumunu keserek yaptı. Bir de uydurmuşlar midenin üçte birini doldurun diyorlar birde AKP’lilerin sofralarına bakın” dedi.

“BÜLENT ARINÇ MASKARA OLDU”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenmeye devam eden Aras, “Tayyip Bey cezaevine girdiğinde ben de onu uğurladım. Ona dedim Tayyip Bey ben senin abinim. Senden büyüğüm. Erbakan hocam gecekondularda garip gurebayı aldı. Biz kravat takmayı bilmezdik. Erbakan hoca bizim gibi inşaları belediye başkanı yaptı dedim sakın ailene yanlış yapma dedim. Bakın şimdi. Bülent Arınç maskara oldu. Abdullah Gül ne hale geldi? Abdülatif Şener ne hale geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu görevden aldı. Sonra Binali Yıldırım geldi. Devir teslimde dedi ki sen ne yanlış yaptın aynısını ben de yapmayayım da görevden alınmayayım diyor. Erbakan Hoca’nın reçetesinden başka kurtarıcı reçete yok” şeklinde konuştu.

“İZMİT TEŞKİLATI ÜLKEYE GENELİNDE ÖN PLANA ÇIKIYOR”

Toplantıda son konuşmayı Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu gerçekleştirdi. Bütün teşkilatın yoğun bir temposu olduğunu belirten Emanetoğlu, “2023 yılı seçimi kapıya dayandı. Bir sene demek bir siyasi parti için seçim döneminin geldiği anlamına gelir. Çalışmalarımızı daha arttırmamız gerekiyor. Yaptığımız çalışmalardan çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. İzmit İlçe teşkilatımız da çalışmaları ile Türkiye genelinde ön plana çıkıyor. Yeniden Refah Partisinin iktidarından başka çare yok. Bu yüzden gayret etmemiz lazım. Bugünden itibaren takatimizin sonuna kadar çalışmalıyız. Bizim ülke olarak en büyük sorunumuz ekonomik sorunlar. Bütün bir millet olarak iliklerimize kadar hissettiğimiz ekonomik sorunlar dayanılmaz hale gelmiş. Bunun sebebi AKP hükümetinin üretime dayalı bir ekonomi politikası ortaya koymamış olması” dedi.

“YAHUDİ’NİN SALTANATI DEVAM ETSİN DİYE”

AKP’nin pandemiyi bahane etmesine rağmen sorunların pandemi öncesinde başladığını belirten Emanetoğlu, “Bu dünya kapitalist sisteminin dayatmalarını uygulayan AKP nedeni ile durum bu noktaya geldi. Pandemi öncesinde ülkemiz ekonomik sorunlar ile boğuşuyordu. Her dolara ihtiyacı olduğunda yüzünü batıya çevirdi. 450 milyar dolar borç ne demek? Her bir lira arttığında dolar 450 milyar lira hazineye yük demek. Bu kadar borcumuz var ve her sene 25 milyar dolar civarında faiz ödüyor. Ben de buradan soruyorum. Ey İzmitli kardeşlerim biz bu faizi neden ödüyoruz biliyor musunuz? Yahudi’nin saltanatı devam etsin diye. Yüzde 14’leri geçmiş işsizlik oranları” şeklinde konuştu.

“DÜZELTEMEDİKLERİ İÇİN DIŞ GÜÇLER DİYORLAR”

Ekonomi üzerinden AKP’ye yüklenmeye devam eden Emanetoğlu, “AKP iktidarının sığındığı bir diğer bahane de 7 düvele karşı mücadele ediyoruz diyorlar. Şimdi de ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz diyor. Her ABD’ye gittiğinde dünya Siyonist liderleri ile aynı masada neden buluşuyor. Soruyoruz, neden ABD’yi hala stratejik ortak olarak kabul ediyorsunuz. ABD Binlerce TIR yardım yapıyor YPG ve PYD’ye. Avrupa’ya veriliyorsa Cumhurbaşkanı neden Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyoruz diyor. Yanlış ekonomi politikalarının düzeltilmesi gerekiyor. Bu gidişat düzeltilemediği için millete dış güçlerin oyunu diyorlar” dedi.

“ÜLKE ZENGİN İKTİDAR BECERİKSİZ”

Emanetoğlu, “Kış mevsimindeyiz. Doğalgaza yüksek oranda zam geldi. Milletimiz elektrik sobasına yöneldi olmaz öyle şey deyip elektrik tarifelerine zam yaptı. 5 müteahhidine ne istiyorlarsa veriyorlar. Milletimize damla damla veriyorlar. Bu ülke zengin ama iktidar beceriksiz. Bu sene ödeyeceğimiz faiz miktarı 240 milyar TL. Bu para 5 milyon emekli 10 milyon memura bin lira zam yaparsanız 180 milyar TL yapar. Dışarı faiz olarak verince eliniz titremiyor vatandaşa verinde eliniz titriyor. Verdiğinizi de zamlar ile alıyorsunuz. 4 bin 250 TL asgari ücret zam alınacak. Bu ücretin yarısı elektrik suya doğalgaza yatırılacak. Geri kalan ile geçinmeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

“ CHP MİLLETİN İNANCI İLE BARIŞAMAYAN BİR PARTİ”

Sözlerinin devamında muhalefete yüklenen Emanetoğlu, “CHP’nin temel sorunu milletin inancı ile barışamayan kuruluş kodları. Son olarak Özgül Özel’in yapmış olduğu orta çağ benzetmesi. Az önce AKP için verdiğimiz örneği CHP için de vermemiz gerekiyor. CHP’nin yanlışlarını sıraladığımızda madde sıralaması yapmamız lazım. CHP milletin inancı ile barışamayan bir parti. Bu yüzden gerisini saymaya gerek yok. Ekrem İmamoğlu İBB’de toplumsal cinsiyet eşitliği kursu verdi. Bunu yapan CHP’nin diğer yanlışlarını dillendirmeye gerek yok” dedi.