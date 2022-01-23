Çıldırmamak elde değil! “84-81”

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş deplasmanında 15 sayı öne geçse de maçı uzatmada kaybetti.

HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYORDU!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında İzmit Belediyespor uzatmaların ardından Beşiktaş’a 84-81 yenildi çok kritik bir yenilgi daha elde etti. Maçta bir ara 15 sayı (29-44) öne geçen İzmit ekibi üçüncü çeyrekte rakibinin kendisini yakalamasına izin verdi ve normal süre Melisa’nın basketi ile 74-74 sona erdi. Uzatma anlarında potasında can yakan üçlükler gören mavi yeşilliler maçı bir hayati maçı daha kaybetmekten kurtulamadı.

NIRRA 22, SOLOPOVA 21 SAYI İLE OYNADI

İzmit Belediyespor’da Nirra 22, İzmit’teki kariyer maçını oynayan Solopova 21, Mircheva 10, Melisa 9, Higgins ve Gülse de 8’er sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Call 20, Simmons 16, Özge Yavaş 14 ve Jakobsone de 12 sayı ile galibiyette rol oynadı. Bu maçın ardından ile üst üste 8. yenilgisini alan İzmit Belediyespor, ateş hattının bir basamak üzerinde yer aldı.

KAYSERİ’NİN KAZANMASI HİÇ İYİ OLMADI

Düşme hattındaki Kayseri’nin Antalya karşısında kazanması hiç de iyi olmadı ve iki takım arasındaki maç sadece 1 maça indi. Zor günler geçiren bir an önce galibiyet serisine ihtiyacı olan İzmit Belediyespor bir sonraki maçı 29 Ocak’ta son sıradaki Elazığ ile sahasında oynayacak.

Erdem ÖVÜÇ

BEŞİKTAŞ: 84

İZMİT BELEDİYESPOR: 81

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Cemil Uygül, Eyyüp Ayhan

BEŞİKTAŞ: İrem Naz Topuz 10, Özge Yavaş 14, Call 20, Simmons 16, İlayda Güner, Johnson 5, Jakobsone 12, Mia Draşkiçeviç, Melek Uzunoğlu 5, Elif Bayram 2

İZMİT BELEDİYESPOR: İdil Türk 3, Fields 22, Higgins 8, Melisa Korkmaz 9, Mircheva 10, Gülse Uğur 8, Solopova 21

1. PERİYOT: 14-24

2. PERİYOT 35-44

3. PERİYOT: 62-62

NORMAL SÜRE: 74-74

UZATMA: 84-81