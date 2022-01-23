"Mumcu ve Okkan’ın failleri hala korunuyor"

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyet’in ilkelerini ve çıkarlarını tehditlere boyun eğmeden her koşulda savunan, gerçekleri olduğu gibi kamuoyuna duyuran araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, failleri hala meçhul olan 29 yıl önce arabasına yerleştirilen bombanın patlamasıyla katledildi. Kalemini ve gazeteci kimliğini kimseye satmamış, tek gayesi halkı gerçek bilgilerle aydınlatmak olan Uğur Mumcu söylemleri ve eylemleriyle hepimize örnek olmuş, yol göstermiştir. En büyük gayelerinden biri Uğur Mumcu cinayetini aydınlatmak olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan da bölgesinde sağladığı huzurdan rahatsız olan hainler tarafından tam 21 yıl önce aynı gün görevi başında alçakça katledildi. Türkiye tarihine kara leke olarak geçen bu cinayetlerin failleri hala birileri tarafından korunuyor, saklanıyor. Uğur Mumcu’nun, Gaffar Okkan’ın hayatlarının önüne koydukları mücadelelerinde ne kadar haklı olduğunu bugün hayatta olmamalarına rağmen onlara çirkin söylemlerle saldırmaya devam edenlerin, çıkarlarına ters düşen aydınları kürsü başından hedef göstererek topluma linç ettirmeye çalışanların varlığıyla anlıyoruz. Cumhuriyetimizin, ülkemizin kahraman şehitleri, aydınlarımız Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve bugüne kadar faili meçhul cinayetlere kurban verdiğimiz tüm demokrasi sevdalılarını rahmetle ve minnetle anıyorum”