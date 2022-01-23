23 Oca 2022 - 13:32- Gündem G: 23 Oca 2022 - 13:34

Park ve Bahçeler gece gündüz çalıştı

Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışına rağmen rutin hizmetlerini aksatmazken, yaya güvenliği için gece gündüz çalıştı
Park ve Bahçeler gece gündüz çalıştı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle çalışmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de bir yandan köprüler ve yaya üst geçitlerinde vatandaşların güvenliği için solüsyon ve temizlik çalışmaları yaparken, bir yandan da yolların tuzlanmasında diğer ekiplere yardımcı oldu. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli genelindeki park ve bahçelerde, yol kenarlarında, otobüs duraklarında temizlik işlerine ara vermeyen Park ve Bahçeler ekipleri, 7/24 çalışmaya devam etti.

ALO 153’E BİLDİRİN

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 ekipleri de gece gündüz vatandaşlardan gelen istek, talep ve ihtiyaçları ekiplere iletmeye devam ediyor. Vatandaşlar çevrelerinde gördükleri her türlü olumsuzluğu ve ihtiyaç sahiplerini Alo 153’e bildirmesi durumunda ekiplere iletiliyor ve anında müdahale ediliyor.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

23 Oca 2022 - 13:32 - Gündem

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