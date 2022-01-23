Park ve Bahçeler gece gündüz çalıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle çalışmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de bir yandan köprüler ve yaya üst geçitlerinde vatandaşların güvenliği için solüsyon ve temizlik çalışmaları yaparken, bir yandan da yolların tuzlanmasında diğer ekiplere yardımcı oldu. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli genelindeki park ve bahçelerde, yol kenarlarında, otobüs duraklarında temizlik işlerine ara vermeyen Park ve Bahçeler ekipleri, 7/24 çalışmaya devam etti.
ALO 153’E BİLDİRİN
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 ekipleri de gece gündüz vatandaşlardan gelen istek, talep ve ihtiyaçları ekiplere iletmeye devam ediyor. Vatandaşlar çevrelerinde gördükleri her türlü olumsuzluğu ve ihtiyaç sahiplerini Alo 153’e bildirmesi durumunda ekiplere iletiliyor ve anında müdahale ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.