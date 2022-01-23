23 Oca 2022 - 13:36- Spor G: 23 Oca 2022 - 13:37

Kırıkkale – Belediye Derince maçı yarım saat geç başlıyor
Kırıkkale – Belediye Derince maçı yarım saat geç başlıyor mask

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derince bugün Büyük Anadolu Kırıkkalespor ile deplasmanda karşılaşacak. TFF’nin programına göre maçın başlaması saati 13.00’tü. Ancak yoğun kar yağışı Kırıkkale’de de etkili oldu ve maçın oynanacağı saha tamamen karla kaplandı. Maçın hakemleri maç öncesi sahayı gezdi ve saat 13.30’da maçın oynanabileceğini ifade etti. Sahanın önemli bir bölümü temizlendi takımlar da ısınmalarını yaptı. Maçın 13.30’da başlaması bekleniyor.

23 Oca 2022 - 13:36 - Spor

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