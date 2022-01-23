23 Oca 2022 - 13:36- Gündem G: 23 Oca 2022 - 13:39

Gölcük'teki cinayetle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Gölcük'teki cinayetle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Gölcük Karaköprü Mahallesi'nde T.K'nin (36) öldürülmesiyle ilgili 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda E.K. ile D.H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan T.K, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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23 Oca 2022 - 13:36 Kocaeli/ Gölcük- Gündem

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