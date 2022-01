AKP % 30’un altında, Millet İttifakı öne geçti

Ekonomik krizin, zamların zirve yaptığı bir ortamda seçim gündemi de ısınmaya başladı. Kamuoyu araştırma şirketleri yeni yılın ilk anketlerini yayınlamaya başladı.

Meltem TV’de Ahmet Erimhan’ın moderatörlüğünde yapılan Açık Kapı programına Avrasya Anket ve MAK Araştırma şirketlerinin son anketleri yayınlandı.

Her iki ankette de Cumhur İttifakı’nın oylarının yüzde 40’ın altına düştüğü, buna karşın Millet İttifakı’nın öne geçtiği, ancak hiçbir ittifakın seçimi kazanmak için gerekli olan yüzde 50+1 barajını geçemediği görülüyor.

Ankette resmi olarak henüz hiçbir ittifakta yer almayan partilerin, seçimin kaderini belirleyecek unsur olarak öne çıktığı görülüyor.

Bu partilerden biri olduğu ifade edilen Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) oylarındaki yükseliş her iki ankette de göze çarpıyor.

Her iki anket sonucunda da yüzde 0.8 olarak görünen ve henüz hiçbir ittifakta yer almayan BTP’nin yüzde 50+1 sisteminde önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

“MİLLET İTTİFAKI GENİŞLEYECEK”

Açık Kapı programında ilk anket Avrasya Anket Başkanı Kemal Özkiraz tarafından izleyiciye aktarıldı.

Özkiraz yaptıkları son ankete ilişkin şu verileri paylaştı;

“Kararsızları dağıttığımızda AKP ile CHP arasında sadece 2 puan var. Yüzde 30.6 AKP, yüzde 5.8 MHP. İkisinin yani Cumhur İttifakı'nın toplamı yüzde 36.4. Millet İttifakı'nın toplamı ise CHP ve İYİ Parti'nin toplamı 39.9. Millet İttifakı'nın genişleyeceğini düşünüyorum. Deva, Gelecek ve Bağımsız Türkiye Partileri bence Millet İttifakı'na katılacak. Bağımsız Türkiye Partisi'nin bir önemi de şu, dindarların güçlü olduğu yerlerde sandık temsilcileri bulunamıyor. Önceki seçimlerde biz bunu yaşadık. O açıdan bu 3 partinin olması Türkiye'nin her yerinde sandık güvenliği için önemli.”

“AKP OYLARI YÜZDE 30’UN ALTINDA”

MAK Araştırma şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat da programda son anketlerinden verileri paylaştı.

AKP oylarının düştüğünü ifade eden Kulat şöyle devam etti; “Yaklaşık yüzde 30'larda giden bir AKP var. AKP seçmeni nereye gidiyor sorusunun cevabı burada önemli. Özellikle yılbaşından sonra devlet odaklı zamların gelmesi ile suçlayacak kimse de kalmadı. Benzin zammı doğrudan devlet, elektrik zammı doğrudan devlet, doğalgaz zammı doğrudan devlet... Bu zamlar AKP oylarını aşağı indirdi. Dolayısıyla sahada daha yeni yaptığımız, abone sunumlarımızı yapmadığımız araştırmaya göre AKP oyları yüzde 30'un altında.” dedi.

AKP'NİN KAYBETTİĞİ OYLAR NEREYE GİDİYOR?

Programda “Şimdi AKP'nin kaybettiği oylar nereye gidiyor?” sorusunu da cevaplandıran Kulat, “Eskiden AKP'nin otobüsünden inen oylar yine AKP ile aynı yöne giden MHP'nin otobüsüne binerdi. Ancak şimdi öbür blokta olan ve MHP ile AKP'nin gittiği yönün tam tersine giden Millet İttifakı'na gidiyor, İYİ Parti'ye gidiyor, Bağımsız Türkiye Partisi'ne gidiyor, Deva ve Gelecek Partisi'ne gidiyor vs. Yani AKP'nin dolmuşundan inen vatandaş AKP'nin gittiği yönün tersindeki taraflara yani Millet İttifakı'na ya da Millet İttifakı'nın dışında ama Cumhur İttifakı'nın olmadığı tarafa giden partilere gidiyor. Bu da ciddi bir yekün haline gelmiş durumda. 24 Haziran'dan bu yana yaklaşık olarak yüzde 12 civarında oy kaybeden AKP'nin oylarının büyük oranda bu taraflara gittiğini görüyoruz. Bu arada MHP de oy kaybediyor. MHP yüzde 7'nin altında. Dolayısıyla ikisini topladığınızda Cumhur İttifakı yüzde 40'ın altında yer alıyor. İşin garip tarafı Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyu bazılarının söylediğinin aksine ittifakın oyundan da az. Millet İttifakı'nın adayına göre de burada denge değişiklikler olur ama bu değişiklikler zannedildiği kadar da sıra dışı olmaz.” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM MİLLİ EKONOMİ MODELİ’NDE”

BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı da Açık Kapı programının konukları arasındaydı.

“2001 yılından bu yana siyaset yapıyoruz ve bu ülkenin bekası için her şeyde var olduğumuzu ifade ediyoruz.” diyen Kayacı, “Heyecanımızı muhafaza etmemizin nedeni, bizim çözümü olan bir ekonomi modeline sahip olmamızdır. Milli Ekonomi Modeli'nin paraya getirdiği, makro ekonomiye getirdiği yorum önemli. Biz yerli emek ve üretimin olduğu her yerden dövizi temizleyeceksiniz diyoruz. Mesela siz yol, köprü baraj vs. yaparken neden yabancı parayla borçlanıyorsunuz. İkincisi yapacağınız işlerin enstrümanları Türkiye'de varsa, Türk emeği ile ortaya çıkıyorsa, niçin borçlanarak yapıyorsunuz? Bu sorunun cevabı Milli Ekonomi Modeli'nde var ama mevcut sistemde yok. O yüzden sistemin değişmesi lazım.” dedi.

“GENÇ LİDERİMİZ KENDİNİ ÜLKENİN BEKASINA ADADI”

BTP’nin yükselen trendi üzerine de değerlendirme yapan Harun Kayacı, “BTP'nin genel başkanı Hüseyin Baş 30 yaşında bir genç, ülkenin bekası için kendini adamış ve dikkat çekici söylemleri olan biri. Mesela Diyanet İşleri Başkanı niçin bir Alevi, Bektaşi olmasın söylemiyle, Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutma girişimiyle, 10 Kasım'a denk gelen Azerbaycan'ın Karabağ zaferini, '10 Kasım bizim yas günümüzdür' diyerek zafer gününü değiştirtmesiyle, ÖTV'yi kaldıracağız çıkışıyla, satılanları geri alacağız, madenleri biz işleteceğiz söylemleriyle kamuoyunda giderek daha fazla dikkat ve ilgi çekmeye başladı. Bu ilginin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz ” dedi.