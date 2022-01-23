Haydi tombalaya… Torbadan hangi hoca çıkacak?

Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay’ın istifasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. 25 Ocak’ta Antalya’da toplanacak olan yeşil siyahlıların gündeminde Mehmet Altıparmak, Yalçın Koşukavak, Yücel İldiz, Serkan Özbalta, İbrahim Üzülmez, Samet Aybaba, Özcan Bizati, Mesut Bakkal gibi isimler yer alıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN TEŞEKKÜR ETTİ

Yeşil siyahlıların en çok öne çıkardığı isim ise Çağdaş Atan. Genç teknik adam ile de temasa geçildi, Atan teklif için teşekkür etti ve Süper Lig’den bir takımla çalışabileceğini ifade etti. Gündemdeki isimlerden birisi de Serkan Özbalta. Genç ve dinamik bir teknik direktör olan Özbalta, Manisa FK ile 2. Lig’de şampiyonluğu yaşarken, oynattığı bol pasa dayalı hücum oyunu hafızlardaki yerini koruyor. Öte yandan Özbalta’nın ekibi de son derece yetenekli isimlerden oluşuyor.

AYBABA EL YAKIYOR

Geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor’u mucizevi bir şekilde şampiyon yapan, yeni sezonda ise yıldız kaprisleri nedeni ile görevinden istifa eden Samet Aybaba, uzun süredir Başkan Engin Koyun’un düşündüğü isimlerdendi. Aybaba’nın yüksek maliyeti bütçe sorunu yaşayan yönetimi hayli zorluyor. Samet Aybaba’nın kısa bir süre önce Samsunspor’dan yıllık 10 milyon lira talep ettiği ifade edilmişti.

ADAYLAR

Hücum futbolu ile dikkat çeken, agresif ve ısıran bir takım oluşturan Mesut Bakkal ile Yalçın Koşukavak, 1. Lig’de şampiyonlukları bulunan Mehmet Altıparmak, bilimsel çalışmaları ve teknik yönü çok zengin olan Özcan Bizati, Süper Lig ve 1. Lig’i iyi bilen Kocaelili İbrahim Üzülmez, deneyimli isimlerden Yücel İldiz gibi teknik direktörler de adaylar arasında yer alıyor. Yarın Antalya’da toplanacak olan yeşil siyahlılar kamptaki ilk antrenmanına yeni teknik direktörü ile çıkacağı düşünülüyor.

BOŞTAKİ BAZI TEKNİK DİREKTÖRLER

Serkan Özbalta

Yücel İldiz

Yalçın Koşukavak

Samet Aybaba

Mustafa Er

Ünal Karaman

İbrahim Üzülmez

Fırat Gül

Yalçın Koşukavak

Mesut Bakkal

Mehmet Özdilek

Mustafa Kaplan

Kemal Özdeş

Cihat Arslan

Yılmaz Vural