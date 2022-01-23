Kocaeli'de 4 gündür etkisini gösteren kar yağışı bugün daha da şiddetlendi. Sabah saatlerinde kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte sürücüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı yerlerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Araçlarında kar lastiği olmadan yola çıkan sürücüler ise ilerlemekte zorlandı. Kar küreme ekipleri, trafikte yaşanan olumsuzluklar üzerine çalışmalarını hızlandırdı.
23 Oca 2022 - 14:27- Gündem Güncelleme: 23 Oca 2022 - 14:29
Kar yağışı Kocaeli'yi etkisi altına aldı
Kocaeli'de yoğun kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Karla kaplı yollarda buzlanmalar ve hasarlı trafik kazaları olurken, sürücüler ve yayalar ise zor anlar yaşıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.