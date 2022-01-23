Saadet Partisi (SP) Karamüsel İlçe Teşkilatı aralık divan toplantısına Tarihçi Yazar Ekrem Şama’nın eğitimci olarak katıldı. İslam Birliği’nden bahseden Şama, “Müslümanların bu parçalanmış hali ve insanlığı tehdit eden bugünkü zulümler İslam Birliği’nin kurulmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Millî görüş teşkilatları bu gaye için kurulmuştur bu gaye için çalışmaktadır. İnancımızı, tarihimizi ve küfür cephesini iyi bilmek zorundayız. Siyonist ve haçlı mihrakların kuruluş aşamalarını ve hedeflerini bilmek zorundayız. Sonrasında hep beraber teşkilatlı bir şekilde çalışmak zorundayız ve yeniden İslam Birliğini kurmak zorundayız” dedi.
23 Oca 2022 - 17:31- Siyaset Güncelleme: 23 Oca 2022 - 17:32
Şama: İslam Birliğini kurmak zorundayız
SP Karamüsel İlçe Teşkilatı aralık ayı divan toplantısı dün düzenlendi. Eğitimci olarak katılan Tarihçi Yazar Ekrem Şama, “bir şekilde çalışmak zorundayız ve yeniden İslam Birliğini kurmak zorundayız” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.