Kırcı: Gençler ekonomik nedenlerden intihar ediyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) pazarlarda, kent meydanlarındaki çalışmalarını devam ettiriyor. DEVA Partisi Kocaeli Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nihat Kırcı, Kocaeli’nde ve Türkiye genelinde gençlerin yaşadıkları sorunlarını dile getiren bir basın açıklaması düzenledi. Kırcı gerçekleştirdiği basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bizler, DEVA Partisi’nin genç, dinamik ve yüksek sorumluluk bilincine sahip kadroları olarak hem bölgesel hem de uluslararası gündemi yakından takip etmekteyiz. Elde ettiğimiz bilgiler ışığında bizleri derinden üzen bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemizin içinde bulunduğu her yönden kötüye gidişten hepimiz haberdarız. Ancak bu açıklamanın konusu doğrudan doğruya ekonomi, hukuk, insan hak ve özgürlükleri ile alakalı değildir, bahsettiğimiz bu kötü gidişten en çok etkilenen gençlerin problemleriyle alakalıdır.

“GENÇLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYİN”

Çok sıkıştıklarında ise gençlerimiz üzerinden bir çatışma yaratarak çok tehlikeli bir oyun sergilemektedirler. Gençlerimiz, düşüncelerini söyleyememekten çekinmekte söylese bile bir şafak operasyonu ile ifadeye alınmaktadır. Peki tüm bu kötüye gidiş bizleri hangi noktaya getirdi? Gençlerimiz bu gidişattan nasıl etkilendi? Gerek Türkiye'de gerekse Kocaeli'de gençlik ile alakalı son dönemde artış gösteren problemlerin farkındayız. Kocaeli’de 2021 yılı şubat ayı içerinde 5 genç intihar etmiş ve bu beş gencimizden 4 tanesinin ekonomik nedenlerden dolayı intihar ettiği ortaya çıkmıştır. Bahsettiğimiz bu tablo çok korkunç bir hal almıştır. 2021 yılında genç intiharlar hem şehrimizde hem de ülkemizde devam etmiştir. Geçtiğimiz günlerde yine bir gencimiz Kocaeli’de intihar etmiş ve olay basına yansımıştır. Ancak ailelerinin acılarını yeniden diriltmemek amacıyla detaylı isim ve sayı vermekten kaçınmakta fayda vardır. Zira sizler de bu konuları yakından takip ediyorsunuzdur.”