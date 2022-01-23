Belediye İş: Hizmet İş, işçiye bakışını değiştirsin

Körfez Belediyesi’nde dün imzalanan ek zam protokolü krize sebep oldu. Dün Körfez Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında ek zam protokolü yapıldı. Protokole göre yüzde 37 zamma ek yüzde 5 ek zam yapıldı. Belediyelerin ek zam konusunda ortak hareket edeceği daha önceden sendikacılara söylenmesi üzerine, Hizmet İş Sendikası da yapılan zam protokolünden dolayı Körfez Belediyesi’ni eleştirmişti.

ZAM TALEBİNDE BULUNDUK

Önceki gün ise Belediye İş Şube Başkanı Ertuğrul Çınar’dan açıklama geldi. Çınar “Temsil ettiğimiz üyelerimizin gelişen hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmamaları, zor günlerimizi el ele kol kola atlatmak adına sendikamızın yetkili olduğu işyerlerimizden ek zam talebinde bulunduk. Belediyelerimiz tabi ki hepsi aynı ekonomik güce sahip olmayabilir. Taleplerimize Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt tarafından olumlu karşılandı, belediyemizin imkânları ölçüsünde değerlendirdiler. Toplu İş Sözleşmesinde ENF +1 puan, yani yüzde 37,08 olan ikinci yıl zammı, +5 Puan da belediye başkanımız tarafından ilave ederek % 42,08 olması yönünde karar verdiler” dedi.

İŞÇİYE BAKIŞLARI BELLİ

Açıklamasını sürdüren Çınar, “Başkanımız yaptığı ilave zam, son zamanlarda zorlaşan hayat koşulları ve tüm çalışanların vergi yükünü hafifletmek amacı ile tamamen iyi niyet ve destek olmak içindir. Körfez Belediyemizin bu yaklaşımı, tabiî ki önce ailenin parçası olan üyelerimiz tarafından büyük sevinçle karşılandı ve dolayısıyla bizi de mutlu etmiştir. Belediye Başkanımız Şener Söğüt olmak üzere tüm belediye yetkililerimize sonsuz teşekkür ederiz. Yapılan imza töreninden daha dakikalar geçmeden, adeta belediyemizi suçlar nitelikte, “Belediye başkanımızın başka idealleri var” gibi ifadelerle açıklama yapan malum sendika yöneticilerinin işçiye bakış açısını net olarak göstermiştir. Belediye başkanımızın ideali; ailenin bir parçası olarak gördüğü tüm çalışanlarının sofrasına bir ekmek, belki bir zeytin daha fazla koyabilmesi için imkânlarını zorlamak ve bunu yerine getirmek için çaba sarf etmesidir. Malum açıklama ile durumu nasıl başka yerlere çekmek istedikleri talihsiz açıklamalarında ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verdi. Birol ARATEMUR