23 Oca 2022 - 17:33- Gündem G: 23 Oca 2022 - 17:34

Jandarma trafik eğitimi verdi
Jandarma trafik eğitimi verdi mask

Karamürsel İlçe Jandarma 16.J.Trf. Tim Komutanlığı tarafından önceki gün Yalakdere Ortaokulu’nda  90 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Programa Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı, Belediye Başkanı temsilcileri, Milli Eğitim Müdürü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Trafik eğitimi programı sonunda öğrencilere Trafik Eğitim seti (Trafiko) dağıtımı yapıldı.
# eğitim

23 Oca 2022 - 17:33 - Gündem

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Jandarma trafik eğitimi verdi mask
Jandarma trafik eğitimi verdi
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