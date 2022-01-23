23 Oca 2022 - 17:33- Eğitim G: 23 Oca 2022 - 17:35

Donanma İlkokulu’nda muhteşem bir gösteri
Donanma İlkokulu’nda muhteşem bir gösteri mask
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Gölcük Donanma İlkokulu çok amaçlı eğitim salonunda gerçekleşen ve sınıf öğretmeni Kübra Sıcak öncülüğünde, “Ben Okuyorum” konulu Okuma Bayramına, Okul Müdürü Ali Demir’in yanı sıra sınıf temsilcileri Burcu Turgut, Hanife Öznazlı, Gülhanım Bandırma ile veliler katıldı. Minik öğrencilerin büyük özenle hazırladıkları program 7 bölümden oluştu. Sınıf öğretmeni Sıcak, program öncesi gösteride emeği geçenlere ve tüm öğrencilerine başarılar diledi. Bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan velilere de ayrıca teşekkür etti.
# eğitim

23 Oca 2022 - 17:33 - Eğitim

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