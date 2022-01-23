23 Oca 2022 - 17:44- Gündem G: 23 Oca 2022 - 17:45

Kent Ormanı’nın tadını yürüyüş severler çıkardı

Halkın hareketliliğini artırmak ve sporu yaşamın bir parçası haline getirmek isteyen İzmit Belediyesinin pazar yürüyüşünde vatandaşlar, karla kaplı Kent Ormanı’nın tadını çıkardı, sokak hayvanlarını besleyerek gününü güzelleştirdi
Kent Ormanı’nın tadını yürüyüş severler çıkardı mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün kentsel hareketliliği artırma ve halk sağlığını koruma amacının yanı sıra köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak hedefiyle düzenlediği ‘Bizim Köy’ Doğa Yürüyüşü, yoğun kar yağışı nedeniyle Umuttepe’de yapıldı. Doğa yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşlar İzmit Belediyesi önünde bir araya geldi. Etkili kar yağışına rağmen hem sporunu yapmak, hem farklı bir ortam görmek, hem de sokak hayvanlarını beslemek isteyen İzmitliler rotasını Umuttepe’ye çevirdi.

PATİLİ DOSTLARA YEMEK

Nebi Hoca Köyü’ndeki 7 kilometrelik parkurda yapılması planlanan ancak kar nedeniyle Umuttepe’ye alınan yürüyüş Kent Ormanı’ndan başladı. 8 kilometrelik güzergahta kar yağışı altında yürümenin tadını çıkaran, gördükleri sokak hayvanlarını besleyerek kendilerini daha iyi hisseden yürüyüş severler parkuru başladıkları yerde bitirdi. Doğaseverler yürüyüşün ardından ateş başında sohbet ederek karın keyfini yaşadı. 
# İzmit belediyesi, Sokak

23 Oca 2022 - 17:44 - Gündem

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