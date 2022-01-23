Büyükşehir Zabıtası herkese yardım elini uzattı

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışının ardından yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri canla başla çalışıyor. Ekipler kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutarken, Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipleri ise zorlu kış şartlarında vatandaşlara ve öğrencilere yardım elini uzatıyor. 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, duraklarda bekleyen vatandaşların da otobüsleri gelene kadar üşümemeleri için araçlarına alarak yardım etti.

UMUTTEPE YOLUNDA HAZIR KITA BEKLEDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler yoğun kar yağışı altında bekleyen bir grup öğrencinin eşyalarıyla birlikte yolda olduklarını gördü. Hızla öğrencilerin yanına giden ekipler, üşüyen ve yorgun olan öğrencileri eşyalarıyla birlikte Umuttepe’de bulunan yurtlarına bıraktı. Ekipler, Umuttepe yolunda arıza nedeniyle yolda kalan veya kaza yapan araç sahiplerine yardımcı olmak için 7/24 çekiciyle beklerken, karda yürümekte zorluk çeken yayalara da eşlik etti.

ZABITA CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADI

Zorlu hava koşulları sebebiyle günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için özveriyle çalışan zabıta ekipleri can dostlarımızı da unutmadı. Görevleri esnasında seslerini duydukları ve üşüdüklerini gördükleri sevimli dostlarımızın vakit kaybetmeden yanlarına giden ekipler, hem daha sıcak bir alana götürdü hem de karınlarını doyurdu. Kimseyi aç ve açıkta bırakmamaya kararlı olan Zabıta ekipleri, otogar ve cami avlularını da sürekli kontrol ederek, buralarda geceyi geçirmek isteyen vatandaşları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine bıraktı.