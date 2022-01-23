Başiskele’den Bağımsız Türkiye Partisi’ne yeni üyeler katıldı

BTP Başiskele ‘de dün akşam Cafe 2000’de yapılan üye katılım programına yoğun bir ilgi vardı.Yapılan üye katılım programına BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can’ın Trabzon’da cenazesinden dolayı katılamadı. BTP İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu ,BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen ve yeni üyeler katıldı. Yeni üyelere rozetlerini BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen taktı. Merhum Prof.Dr.Haydar Baş’ı anlatan Sinevizyon gösterisi yapıldıktan sonra BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen her mahallemizde yoğun bir şekilde üye çalışmaları yaptığını halkımızın ilgi gösterdiğini ifade etti. Tek çözümün BTP kadrolarında olduğunu ifade eden ÖRÇEN,

Yüzde 80 maliyet enflasyonunun olduğu bir ekonomide yüzde 36 bir tüketici enflasyonunun olmasının matematiksel olarak asla mümkün olmayacağını tekrar hatırlatalım.

Bu maliyet artışı gerçeğine rağmen siyasilerin enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söylemesi, bilimsel olarak hayalden, hatta seraptan öteye geçmiyor

İran'ın 10 günlük gaz kesintisinin ardından kısıtlamaya giden BOTAŞ, sanayi tarifesinde ay ortasında değişikliğe gitti. Bu tarife değişikliği ile sanayide kullanılan gazda yıllık zam oranı yüzde 435'e yükseldi.Örçen şöyle devam etti:

BOTAŞ'ın ocak ayı için yayınladığı tarifelerin açıklamasında yapılan değişiklikle, yılda 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen ve gazı elektrik üretimi haricinde kullanan tüketici grubuna uygulanan kademeli tarifenin uygulanma biçimi değiştirildi.

Yapılan son zamla birlikte sanayi tarifesinde son bir yıldaki artış yüzde 435 oldu. Geçen yılın Ocak ayında sanayiciler her bin metreküp gaz için 1414 lira ödüyorlardı. Yapılan peş peşe zamlarla birlikte bu rakam yüzde 435 artışla 7 bin 560 liraya yükselmiş oldu.

BOTAŞ'ın sanayiciye verdiği doğalgazda önce kısıtlama sonra tarife değişikliğine gitmesinin faturası, bu durumun sürmesi halinde vatandaşa da kesilecek.

Üretimde diğer önemli bir maliyet unsuru elektrik... İşyerlerine yapılan elektrik zammı 2018'den bu yana yüzde 774.6'ya ulaştı.

Üreticinin finansa yüzde 35-40 faizle ulaşabilmesi, ücretlerdeki artışın yükünün sadece işverenin üstünde olması, vergilerdeki artış, mazot artışı sebebiyle nakliyedeki artışlar ve daha niceleri... Maliyet unsurları fahiş bir şekilde artmaya devam ederken, enflasyonu hangi matematikle düşürmeyi planlıyorlar?

Bütün bu maliyet artışları sebebiyle tüm üreticiler, sanayiciler, tüccarlar şu sıralar yeni zamlara hazırlanıyor. Artık masa başında, raptiye, tel süpürge, soba borusu ile, hatta internetten satış fiyatları baz alınacak olsa dahi enflasyonu düşürmek mümkün olmayacak.

Kağıt üstünde gösterseniz bile bu kimseyi ika etmeyecek.Örçen ,

Enflasyonu düşürmenin elbette ki yolu var: Gerçek Milli Para, sıfır faizli kredilerle üreticinin desteklenmesi, yerli hammadde, yerli enerji, yerli petrol ve mazot, vergilerin hafifletilmesi, dolaylı vergilerin kaldırılması vs.

Ama bunların yapılabilmesi için BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın dediği gibi "Sistem değişmesi lazım, Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanması lazım."

Bu iki kere iki eşittir dört kadar kesindir dedi.Örçen partimize katılan yeni üyelerimizden yeni üye yapmalarını istedi .Hedefimiz bir ay içinde 500 tane yeni üye yapmaktır dedi.