“Aynı tüketimle iki katı fatura ödeyen esnaf dükkanda ısıtıcı bile yakmıyor”

Ziyaretlerin ardından Başkan Eyisabuncular yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “30’dan fazla esnaf ve 25 eve ait geçtiğimiz ayın ve bu ayın elektrik faturalarını inceledik. Son elektrik zammı soygun olup faturalara yansımış. Kahvehanelerde 567 TL gelen fatura bin 417 TL olmuş, 550 TL gelen fatura 960 TL olmuş. Akşam açan köy kahvesinin faturası 70 TL TL’yken 150 TL, küçük bir kahvehanenin faturası 412 TL TL’yken 670 TL olmuş. Pastanenin faturası 940 TL’den bin 550’ye çıkmış. Terzi 268 TL öderken, faturası 567 TL ,erkek berberine 162 TL gelen fatura bu ay 345 TL gelmiş. Bir başka erkek berberinin faturası 301 TL’den 590 TL’ye çıkmış. Kadın kuaförleri de nasibini almış faturalardan. 315 TL gelen fatura 589 TL gelmiş. Tekel bayileri en zorda kalan sektörlerden. Artan sigara ve alkol zammından sonra elektrik faturaları da can yakıyor. Bir bayiide fatura 800 TL’yken 1654 TL’ye çıkmış. Bir diğerinde 535 TL’yken 735 TL olmuş.

TÜKETİM KİLOVATI AYNI FATURA İKİ KATI

Bir başkasında 1020 TL’yken 1900 olmuş ve kilovat tüketimleri hep aynı. Kasaplarda çok zorlanıyor. Artan et fiyatları zaten işleri düşürmüşken elektrik zammı daha da zorluyor. Üstelik kış dolayısıyla dolaplar en düşük ayarda olmasına rağmen. Faturalar 900 TL’yken 2 bin 20 TL, 2 bin 100 TL’den 3 bin 200’e, 900 TL’yken bin 850’ye fırlamış. Küçük bir ayakkabıcı aynı kilovat tüketimi ile 90 TL öderken şimdi 300 TL ödeyecek. Elektrikçi dükkanı 120 TL öderken faturası 268 TL’ye çıkmış. Bakkalın 350 TL’lik faturası 690 TL olmuş. 5 metrekarelik bir tütüncü dükkanı 220 TL öderken şimdi 508 TL ödeyecek. Büyük bir market ise 2 bin 400 TL gelen faturası bu ay 4 bin 500 olarak gelmiş.

ESNAF ISITICIYI BİLE ÇALIŞTIRMIYOR

3 metrekarelik bir taksi durağı kulübesinin faturası 40 TL’yken 80 TL’ye çıkmış. Ofis ve büro bazında küçük işyerlerinde de durum değişmiyor. 148 TL gelen fatura 324 TL, 172 TL gelen fatura 402 TL, 695 TL gelen fatura 939 TL olmuş. Evlerde de durum aynı. Aynı kilovat tüketimleri olmasına rağmen faturalar çok yüksek. 300 TL’lik fatura 420 TL, 118 TL gelen 226 TL, 160 TL gelen 325 TL, 185 TL gelen 305 TL, 230 TL gelen 400 TL, 190 TL gelen 351 TL, 171 TL gelen 300 TL, 77 TL gelen 141 TL’ye yükselmiş. Kandıra’daki dükkanların çoğunda iç lambalar tasarruf niyetiyle kapatılmış durumda. Küçük bakkal ve marketler bazı ürünlerin dolaplarını kapatmayı, dolayısıyla urun çeşidini azaltmayı düşünüyor. Ve en kötüsü çoğu esnaf ısıtıcılarını çalıştırmıyor. Esnaf Kara Kış’a mahkum edildi”