Karda mahsur kalanların imdadına İzmit Belediyesi yetişti

Yoğun kar yağışına karşı kent merkezinde ve köylerde aralıksız yol açma ve tuzlama mücadelesi veren İzmit Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşların da yardımına koşuyor. İzmit Belediyesi ekipleri bir yandan sağlık sorunu yaşayan fakat yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşların hastaneye ulaştırılmasını sağlarken, bir yandan da evine dönemeyen vatandaşların imdadına yetişiyor.

SAĞ SALİM ULAŞTILAR

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Terzibayırı Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir vatandaşı araçla evine kadar götürdü. Arızlı Köyü’ne gitmek isterken mahsur kalan yaşlı bir vatandaş da yine İzmit Belediyesi Zabıtası tarafından sağ salim evine ulaştırıldı. Vatandaşların yardım çağrılarına anında karşılık veren belediye ekipleri hava koşulları nedeniyle mecbur olunmadıkça evden çıkılmamasını istedi.