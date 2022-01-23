Ambulans şoförünün karla imtihanı

Kocaeli'de 4 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının sabah saatlerinde şiddetini daha da arttırmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı saatlerde görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Bazı yerlerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kar kış demeden yollara düşen acil durum araçları da adeta zamanla yarışıyor. Kocaeli'de bir ambulans şoförünün karla kaplı zeminde ilerlemeye çalışması ve zor anlar yaşaması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir diğer vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde ise kaza anı yer aldı. Kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir başka araca çarptı.