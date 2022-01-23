Kocaeli'de 4 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının sabah saatlerinde şiddetini daha da arttırmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı saatlerde görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Bazı yerlerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kar kış demeden yollara düşen acil durum araçları da adeta zamanla yarışıyor. Kocaeli'de bir ambulans şoförünün karla kaplı zeminde ilerlemeye çalışması ve zor anlar yaşaması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir diğer vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde ise kaza anı yer aldı. Kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir başka araca çarptı.
23 Oca 2022 - 17:54- Gündem Güncelleme: 23 Oca 2022 - 17:56
Ambulans şoförünün karla imtihanı
Kocaeli'de ambulansın karla kaplı zeminde kayarak kaza yaptığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bir başka araca çarpması da yine bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.