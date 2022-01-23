23 Oca 2022 - 18:06- Gündem G: 23 Oca 2022 - 18:09

İrem Derici: "Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin"

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konseri için yola çıkan İrem Derici, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte mahsur kaldı. Konserini iptal etmek zorunda kalan ve özel aracında trafiğin normale dönmesini bekleyen ünlü şarkıcı, "Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum" dedi.
İrem Derici: "Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin" mask

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vereceği konser için yola çıkan İrem Derici ve ekibi, kar sebebiyle trafikte mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda mahsur kalan Derici, konserini de iptal etmek zorunda kaldı. Ekibiyle birlikte özel aracında yolun açılmasını bekleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pek muhterem dostlarım. Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Kaldık. Çok üzgünüm. Neyse bugün son değil. Konseri 5 Şubat'a aldık. İnşallah 5 Şubat'ta bir şey olmaz. Yağmasın, surdun. Yollar açık olsun. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum. Hayır, işin kötüsü; gelemedik de dönemiyoruz da. 5 Şubat'ta görüşürüz arkadaşlar"
# Kartepe

23 Oca 2022 - 18:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.485.808 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karda mahsur kalanların imdadına İzmit Belediyesi yetişti mask
Karda mahsur kalanların imdadına İzmit Belediyesi yetişti
Başiskele’den Bağımsız Türkiye Partisi’ne yeni üyeler katıldı mask
Başiskele’den Bağımsız Türkiye Partisi’ne yeni üyeler katıldı
Büyükşehir Zabıtası herkese yardım elini uzattı mask
Büyükşehir Zabıtası herkese yardım elini uzattı
Kent Ormanı’nın tadını yürüyüş severler çıkardı mask
Kent Ormanı’nın tadını yürüyüş severler çıkardı
Jandarma trafik eğitimi verdi mask
Jandarma trafik eğitimi verdi
Belediye İş: Hizmet İş, işçiye bakışını değiştirsin mask
Belediye İş: Hizmet İş, işçiye bakışını değiştirsin
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL