23 Oca 2022 - 18:44- Gündem G: 23 Oca 2022 - 18:46

Çocuklar ile polis ekiplerinin sokakta poşetle kayak keyfi

Kocaeli’de sokakta poşetle kayan çocuklara polis ekipleri de eşlik edince, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Çocuklar ile polis ekiplerinin sokakta poşetle kayak keyfi mask

Kocaeli'de Cuma günü akşam saatlerinde başlayan, bu sabah şiddetini arttıran kar yağışı kentin tamamını beyaza bürüdü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde çocuklar sokaklara akın etti. Kar topu oynayan, poşetle kayan çocukları gören Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, eğlenceye ortak oldu. Çocukların yanına giden polis ekipleri, poşetle kayarak, kar topu oynadı. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

23 Oca 2022 - 18:44 Kocaeli- Gündem

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