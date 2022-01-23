23 Oca 2022 - 20:48- Gündem G: 23 Oca 2022 - 20:49

Vali duyurdu: Kurslarda eğitime bir gün ara verildi
Vali duyurdu: Kurslarda eğitime bir gün ara verildi mask

Vali Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kocaelili vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.
# eğitim

23 Oca 2022 - 20:48 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.485.808 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karda mahsur kalanların imdadına İzmit Belediyesi yetişti mask
Karda mahsur kalanların imdadına İzmit Belediyesi yetişti
Başiskele’den Bağımsız Türkiye Partisi’ne yeni üyeler katıldı mask
Başiskele’den Bağımsız Türkiye Partisi’ne yeni üyeler katıldı
Büyükşehir Zabıtası herkese yardım elini uzattı mask
Büyükşehir Zabıtası herkese yardım elini uzattı
Kent Ormanı’nın tadını yürüyüş severler çıkardı mask
Kent Ormanı’nın tadını yürüyüş severler çıkardı
Jandarma trafik eğitimi verdi mask
Jandarma trafik eğitimi verdi
Belediye İş: Hizmet İş, işçiye bakışını değiştirsin mask
Belediye İş: Hizmet İş, işçiye bakışını değiştirsin
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL