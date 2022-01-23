Vali duyurdu: Kurslarda eğitime bir gün ara verildi

Vali Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kocaelili vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.