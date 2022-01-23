23 Oca 2022 - 20:49- Gündem G: 23 Oca 2022 - 20:51

Vaka sayısı açıklandı! Tedirgin eden tablo...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Ocak 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı açıklandı! Tedirgin eden tablo... mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Ocak verilerine göre, 392 bin 281 test yapıldı. Son 24 saatte, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Bugün 75 bin 422 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 185 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Ocak verilerine göre, dün 417 bin 161 test yapılmıştı. Dün, 72 bin 856 vaka tespit edilirken, 184 kişi hayatını kaybetmiş ve 89 bin 926 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# sağlık, covid, Omicron

23 Oca 2022 - 20:49 - Gündem

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