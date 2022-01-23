23 Oca 2022 - 21:44- Gündem G: 23 Oca 2022 - 21:49

Valilik duyurdu: İkinci bir emre kadar izin verilmeyecek!

Vali Yavuz, Bolu'daki yoğun kar ve tipi nedeniyle Kocaeli'den Ankara istikametine araç geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı
Valilik duyurdu: İkinci bir emre kadar izin verilmeyecek! mask

Vali Seddar Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Bolu / Gerede otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanmış olup İlimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir."

23 Oca 2022 - 21:44 - Gündem

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