Valilik duyurdu: İkinci bir emre kadar izin verilmeyecek!

Vali Seddar Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Bolu / Gerede otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanmış olup İlimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir."