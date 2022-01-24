24 Oca 2022 - 14:47- Ekonomi G: 24 Oca 2022 - 14:48

Zorlu Elektrik’ten Plastik Kapak   Toplama Kampanyasına destek 

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji’nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Perakende Elektri...
Zorlu Elektrik’ten Plastik Kapak   Toplama Kampanyasına destek  mask

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji’nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Perakende Elektrik Satış AŞ), tüm çalışanları ve paydaşları ile birlikte Türkiye Omurilik Felçliler Derneği’nin yararına düzenlenen Plastik Kapak Toplama Kampanyası’na katıldı. Kampanya aracılığıyla biriktireceği tonlarca plastik kapağı geri dönüşüme kazandıracak olan Zorlu Enerji, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bireylere destek olmayı amaçlıyor. Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Ertunç, plastik kirliliğinin bugün en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu söyledi.

24 Oca 2022 - 14:47 - Ekonomi

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