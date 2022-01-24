Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji’nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Perakende Elektrik Satış AŞ), tüm çalışanları ve paydaşları ile birlikte Türkiye Omurilik Felçliler Derneği’nin yararına düzenlenen Plastik Kapak Toplama Kampanyası’na katıldı. Kampanya aracılığıyla biriktireceği tonlarca plastik kapağı geri dönüşüme kazandıracak olan Zorlu Enerji, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bireylere destek olmayı amaçlıyor. Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Ertunç, plastik kirliliğinin bugün en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu söyledi.
24 Oca 2022 - 14:47- Ekonomi Güncelleme: 24 Oca 2022 - 14:48
Zorlu Elektrik’ten Plastik Kapak Toplama Kampanyasına destek
Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji’nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Perakende Elektri...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.