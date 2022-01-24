Tarım zenginliğimiz   turizme kazandırılmalı  

32.ANFAŞ Hotel Equipment ve 28.ANFAŞ Food Product fuarları, Türkiye’nin en büyük aşçılık buluşmasına ev sahipliği yaptı. Şefler, fuar süresince hünerlerini sergilemenin yanında, sektörün sıkıntılarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini ‘Turizm Destinasyonlarında Farklı Yaklaşımlar’ başlıklı panelde dile getirme fırsatı buldu.

TEDARİK SORUNLARI

Türkiye’nin çok önemli ve büyük otellerinde görev yapan şefler; Türk mutfağının dünyadaki yeri, turizme olan katma değeri ve gelecek için neler yapılması noktasında görüşlerini aktardı. Özellikle pandemi sonrası yaşanan tedarik sorununu yerel ürünlere yönelerek çözdüklerini belirten deneyimli şefler, ülke tarımındaki zenginliklerin Türk turizmine kazandırılması noktasında sektör karar vericilerine çağrıda bulundular.