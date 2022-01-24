Ak Portföy lider oldu   

2021 yılı sonu itibariyle, SPK verilerine göre 100 milyar liranın üstünde varlık büyüklüğü ile ‘Türkiye’nin en büyük özel sektör portföy yönetim şirketi’ olan Ak Portföy, Türkiye’deki tüm Tefas fonları arasında getiri şampiyonluğunu da elde etti.

Ak Portföy’ün 2021 yılında sağladığı başarıları ve büyümeyi değerlendiren Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, her zaman yatırımcıların tasarruflarına değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetlere odaklandıklarını belirterek, “İşimiz yatırımcılarımızın tasarruflarına değer katmak. Bu anlayışla yatırımcılarımızın değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmet üretiyoruz” dedi.