Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ve halk oylarıyla belirlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yılın en itibarlı katılım bankası ödülüne layık görüldü. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, “Bu yıl 8. kez düzenlenen ve sektörde en önemli standartlardan birine dönüşmüş olan ‘The ONE Awards’ta yılın en itibarlı katılım bankası seçilmiş olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.
24 Oca 2022 - 14:49- Ekonomi Güncelleme: 24 Oca 2022 - 14:50
Albaraka Türk ödül aldı
Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ve halk oylarıyla belirlenen The ONE Awards Bü...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.