Albaraka Türk ödül aldı  

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ve halk oylarıyla belirlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yılın en itibarlı katılım bankası ödülüne layık görüldü. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, “Bu yıl 8. kez düzenlenen ve sektörde en önemli standartlardan birine dönüşmüş olan ‘The ONE Awards’ta yılın en itibarlı katılım bankası seçilmiş olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.