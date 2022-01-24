Allianz Türkiye’ye   ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü 

Yeni nesil sigortacılığın öncüsü Allianz Türkiye, The ONE Awards’da sigorta sektörü kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi. Allianz Türkiye, Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyonda, sektöründe itibarını en fazla artıran marka oldu.
ÖNCE İNSAN
Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, ödülü “Allianz Türkiye olarak, varoluş amacımız ‘Allianz Seninle’yi; sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak iyi bir kurumsal vatandaş olma, tüm paydaşlarımız için değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz. ‘Önce insan’ odağımızla, bizlere sağlığını, geleceğini emanet eden müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok kıymetli. Büyük bir emeğin ürünü olan çalışmalarımızın takdir görmesiyle sektörümüzde ‘Yılın İtibarlısı’ seçilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu güvenin sorumluluğuyla, aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” sözleriyle değerlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.