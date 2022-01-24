Allianz Türkiye’ye   ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü 

Yeni nesil sigortacılığın öncüsü Allianz Türkiye, The ONE Awards’da sigorta sektörü kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi. Allianz Türkiye, Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyonda, sektöründe itibarını en fazla artıran marka oldu.

ÖNCE İNSAN

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, ödülü “Allianz Türkiye olarak, varoluş amacımız ‘Allianz Seninle’yi; sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak iyi bir kurumsal vatandaş olma, tüm paydaşlarımız için değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz. ‘Önce insan’ odağımızla, bizlere sağlığını, geleceğini emanet eden müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok kıymetli. Büyük bir emeğin ürünü olan çalışmalarımızın takdir görmesiyle sektörümüzde ‘Yılın İtibarlısı’ seçilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu güvenin sorumluluğuyla, aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” sözleriyle değerlendirdi.