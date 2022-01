24 Oca 2022 - 14:49- Ekonomi

Allianz Türkiye’ye ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü

‘Allianz Seninle’ mottosuyla müşterilerine, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olma sözü veren Allianz Türkiye, The ONE Awards’da sigorta sektörü kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi.