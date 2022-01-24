“Destek ve tecrübe işbirliğine hazırız”

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), geçtiğimiz akşam Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK)’in Sakarya’da misafiri oldu. Kokteyl ile başlayan programda her üye sırayla kendini tanıttı. KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz ile söyleşi gerçekleştirilirken KOİDER ve ÜTİK üyeleri birbirleriyle tanışıp iş birliği yapma fırsatı buldu.

“MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİ”

ÜTİK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Pınar, “ÜTİK, ekonomi tabanlı bir kuruluş olması nedeniyle ilk olarak başta üyelerinin dar boğazlarda yara almadan kurtulmasını sağlamayı amaç edinmiştir. En büyük hedefimiz şehrimizin ekonomik olarak muasır medeniyetler seviyesine yükselmesidir. Bu konuda etkin bir yatırım ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı yolu yürüdüğümüz tüm topluluklarla destek ve tecrübe işbirliğine varız” dedi.

“BİZ BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz, “Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki iş hayatında kadının yeri arttıkça ülke olarak daha hızlı ve güvenle büyüyebiliriz. Dernek olarak her zaman kendini geliştiren, üyelerinin görüş ve önerilerini alan bir yönetim anlayışı içerisinde, birlik ve beraberliğin verdiği enerjiyle projelerimizi hayata geçirecek ülkemize ve ilimize katkı sağladık ve sağlayacağız. İş kadınlarımızı derneğimiz çatısı altında görmek hepimizin arzusudur” ifadelerini kullandı.