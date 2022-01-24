KOVİAD: Kocaeli’ye yeni bir vizyon getireceğiz

Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren iş insanları için ortak ses olma hedefiyle Harun Reşit Kocagöz başkanlığında kurulan Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD), faaliyetlerine başladı. Geçtiğimiz akşam dernek binasında, Ekonomist Cihat Kaymas’ın sunumuyla gerçekleştirilen Sermaye Piyasası (Borsa) konulu ilk konferansa dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Programa Başkan Harun Reşit Kocagöz, KOTO Başkan adayı İbrahim Bıyıklı, Aydınlar Ocağı eski Başkanı Ahsen Okyar, Kuruçeşme eski Belediye Başkanı Ali Kahraman, Kandıra önceki dönem Başkanı Ünal Köken, Kandıralılar Derneği eski Başkanlarından Günay Gülcü, Profesör Dr. Mehmet Bayrak, Kocaeli Jimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BORSA VE YATIRIM KONUŞULDU

Yoğun katılımla gerçekleştirilen konferansta borsa ve yatırım hakkında iş insanlarına bilgilendirmede bulunan Ekonomist Cihat Kaymas, borsanın uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmesi gerektiğini, borsada kaybın kişinin borsaya bakışı ve temel ihtiyaçları ile ilgili olduğunu belirti. Kaymas, dinleyenlere de ipuçları vererek, yatırım danışmanlarına danışmanın yararlarına olacağının altını çizdi.

“YENİ BİR VİZYON GETİRECEĞİZ’

Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz ise, “İş dünyasının bağımsız ve gönüllü örgütlenmesini ve katılımcılığının artmasını, hem demokrasiler için vazgeçilmezliği, hem de kalkınmaya sağlayacağı katkı açısından çok önemsiyoruz. Bu sebeple, iş dünyasını bölgesel ve sektörel düzeyde bir araya getirmeyi amaçlıyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün olduğu gibi birbirinden farklı etkinliklerle hem iş insanlarımıza hem de kentimize katkı sağlamak, Kocaeli’ye yeni bir vizyon getirmek amacıyla KOVİAD olarak var gücümüzle çalışacağız” dedi.