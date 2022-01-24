24 Oca 2022 - 14:53- Gündem G: 24 Oca 2022 - 14:55

Yürüyüş severler, karla kaplı Kent Ormanı’nda 8 km yürüdü

Halkın hareketliliğini artırmak ve sporu yaşamın bir parçası haline getirmek isteyen İzmit Belediyesi’nin pazar yürüyüşünde vatandaşlar, karla kaplı Kent Ormanı’nın tadını çıkardı, sokak hayvanlarını besleyerek gününü güzelleştirdi

Yürüyüş severler, karla kaplı Kent Ormanı’nda 8 km yürüdü mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün kentsel hareketliliği artırma ve halk sağlığını koruma amacının yanı sıra köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak hedefiyle düzenlediği ‘Bizim Köy Doğa Yürüyüşü’, yoğun kar yağışı nedeniyle Umuttepe’de yapıldı. Doğa yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşlar İzmit Belediyesi önünde bir araya geldi. Etkili kar yağışına rağmen hem sporunu yapmak hem farklı bir ortam görmek hem de sokak hayvanlarını beslemek isteyen İzmitliler rotasını Umuttepe’ye çevirdi.

PATİLİ DOSTLARA YEMEK

Nebi Hoca Köyü’ndeki 7 kilometrelik parkurda yapılması planlanan ancak kar nedeniyle Umuttepe’ye alınan yürüyüş Kent Ormanı’ndan başladı. 8 kilometrelik güzergahta kar yağışı altında yürümenin tadını çıkaran, gördükleri sokak hayvanlarını besleyerek kendilerini daha iyi hisseden yürüyüş severler parkuru başladıkları yerde bitirdi. Doğaseverler yürüyüşün ardından ateş başında sohbet ederek karın keyfini yaşadı.
# Sokak, İzmit belediyesi

24 Oca 2022 - 14:53 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.470.062 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Çözüm, gerçek milli para”  mask
“Çözüm, gerçek milli para” 
KOVİAD: Kocaeli’ye yeni bir vizyon getireceğiz mask
KOVİAD: Kocaeli’ye yeni bir vizyon getireceğiz
Yürüyüş severler, karla kaplı Kent Ormanı’nda 8 km yürüdü mask
Yürüyüş severler, karla kaplı Kent Ormanı’nda 8 km yürüdü
“Destek ve tecrübe işbirliğine hazırız” mask
“Destek ve tecrübe işbirliğine hazırız”
Milletvekili Cemil Yaman’dan Başkan Özlü’ye ziyaret   mask
Milletvekili Cemil Yaman’dan Başkan Özlü’ye ziyaret  
Bıyık, sokak hayvanlarını unutmadı mask
Bıyık, sokak hayvanlarını unutmadı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL